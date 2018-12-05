{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Локомотива" Крыховяк назвал тяжелой победу над "Рубином" в Олимп - Кубке России

В среду "Локомотив" дома обыграл "Рубин" со счетом 1:0

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Победа над казанским "Рубином" в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу далась московскому "Локомотиву" очень тяжело. Об этом журналистам рассказал полузащитник столичной команды Гжегож Крыховяк.

На эту тему
"Локомотив" обыграл "Рубин" в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России

В среду "Локомотив" дома обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Единственным голом отметился защитник Ведран Чорлука.

"Все рады сегодняшнему результату, это было тяжело, очень тяжелая победа. Теперь команда может сконцентрироваться на двух оставшихся играх [в 2018 году]. Атмосфера была хорошая, несмотря на то, что было немного людей (матч посетили 8920 зрителей - прим. ТАСС). Мы понимаем болельщиков, ведь середина недели, холодная погода, позднее время, несмотря ни на что, они всегда с нами", - заявил Крыховяк.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России победители начиная с текущего сезона определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Гол Чорлуки приблизил "Локомотив" к полуфиналу Олимп - Кубка России по футболу
В первой четвертьфинальной игре команда Юрия Семина на своем поле обыграла казанский "Рубин" со счетом 1:0
Читать полностью