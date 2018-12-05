Кононов раскритиковал футболистов "Спартака" за игру в первом тайме против "Урала"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" раскритиковал своих подопечных за игру в первом тайме матча 1/4 финала Олимп - Кубка России с "Уралом". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В среду "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России сезона-2018/19.

"Первый тайм, мягко говоря, отыграли плохо. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки, но не получалось, не хватало точности и обострения. Мы создавали контрпрессинг, но абсолютно не обостряли игру. Это плохо", - сказал Кононов.

"Во втором тайме играли быстрее, могли забить, но опять же не успевали в прессинге, позволили сопернику проводить атаки. Конечно, мы находимся в непростом графике, но нужно понимать, что домашние игры надо выигрывать, однако шансы на ответный матч сохраняются. В ответной встрече будем играть только на победу", - добавил Кононов.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде.