"Спартак" установил антирекорд по посещаемости матчей на "Открытии-Арене"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" установил антирекорд посещаемости домашних матчей на стадионе "Открытие-Арена" в первой игре 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу с екатеринбургским "Уралом", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч "Спартак" - "Урал" прошел в среду и завершился со счетом 1:1. На встрече присутствовало 9333 зрителя. Ранее наименьшее количество зрителей присутствовало на "Открытии- Арене" на матче последнего тура чемпионата России сезона-2014/15 - 11 527 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр "Спартака" в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне составляет 30683 зрителя.

За скандирование оскорбительных выражений в адрес игроков "Анжи", в том числе и по происхождению, в игре 1/8 финала Олимп - Кубка России (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил "Спартаку" допуск зрителей на обе трибуны за воротами на встречу с "Уралом".

Стадион "Открытие-Арена" был открыт в 2014 году, вместимость составляет 45360 зрителей.