"Спартак" победил "Йокерит" в матче КХЛ, забросив четыре шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев (29-я и 45-я минута), Артем Федоров (51), Илья Зубов (52) и Александр Осипов (56). У гостей шайбу забросил Кристин Весалайнен (28). Четыре шайбы из пяти спартаковцы забросили за 12 минут в третьем периоде. В состав красно-белых попал 30-летний защитник Алексей Гришин, для него предстоящая игра стала дебютной в этом сезоне.

"Спартак" впервые победил "Йокерит" на своей площадке в матче КХЛ. Всего в КХЛ команды провели восемь матчей, "Йокерит" выиграл шесть встреч, "Спартак" одержал вторую победу, предыдущая была одержана 18 февраля 2016 года в Хельсинки (4:2).

Красно-белые провели второй матч на "Арене-Мытищи" из-за временной занятости "ЦСКА-Арены", которая является домашней для "Спартака" в текущем сезоне. Ранее на арене в Подмосковье "Спартак" обыграл рижское "Динамо" (3:2 Б).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 42 очка в 36 играх. "Йокерит" идет на Западе третьим с 48 очками в 33 матчах. Следующий матч "Спартак" проведет 8 декабря в гостях против магнитогорского "Металлурга", "Йокерит" 7 декабря сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

В другом матче игрового дня ХК "Сочи" дома обыграл рижское "Динамо" (3:2 Б).