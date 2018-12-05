Максименко: футболистам "Спартака" не хватило поддержки фанатов в матче с "Уралом"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" не хватило поддержки активных болельщиков с фанатских трибун в первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Об этом журналистам рассказал вратарь красно-белых Александр Максименко.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена", на встрече присутствовало 9333 зрителя, что стало антирекордом посещаемости стадиона. За скандирование оскорбительных выражений в адрес игроков "Анжи", в том числе и по происхождению, в игре 1/8 финала Олимп - Кубка России (1:0) Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил "Спартаку" допуск зрителей на обе трибуны за воротами на встречу с "Уралом".

"Всем тяжелее играть без болельщиков. Хотя они сегодня были, их было слышно, но нам не хватило наших фанатских трибун, - отметил Максименко. - Также немного не хватило удачи, у нас было много моментов. Если бы реализовали их, то к 65-й минуте было бы все решено, но не забили".

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. "Конечно, хотели выиграть и играли на победу. Хотели решить все вопросы в домашней игре. Но это футбол, еще есть вторая игра, будем готовиться к ней", - заключил Максименко.

Ответный матч запланирован на 24 февраля 2019 года в Екатеринбурге.