Футболист "Урала" Бикфалви назвал хорошим результат кубкового матча со "Спартаком"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полузащитник екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви считает хорошим результат первого матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу со "Спартаком". Такое мнение он высказал журналистам.

В первом матче 1/4 финала Олимп - Кубка России, прошедшем в среду в Москве, "Спартак" и "Урал" сыграли вничью (1:1).

"Результат для нас хороший, - отметил Бикфалви. - Это двухматчевое противостояние, важно, что нам удалось забить на выезде. Но во второй игре мы должны быть полностью сконцентрированы. Считаю, что и мы, и "Спартак" имели шансы на победу сегодня".

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. "Я считаю, что это хорошая идея - играть два матча, начиная с четвертьфинальной стадии. Это интереснее, обе команды имеют шансы", - добавил румынский легионер.

Ответный матч запланирован на 24 февраля 2019 года в Екатеринбурге.