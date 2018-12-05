Футболист "Сент-Этьена" Суботич госпитализирован во время матча чемпионата Франции

ТАСС, 5 декабря. Сербский защитник футбольного клуба "Сент-Этьена" Невен Суботич госпитализирован после столкновения с голкипером собственной команды по ходу гостевого матча 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо". Об этом сообщает агентство AFP.

В среду во время встречи "Бордо" и "Сент-Этьена" (3:2) вратарь гостей Стефан Руффье столкнулся с сербом и попал одноклубнику коленом в голову. Удар вызвал кровотечение у 29-летнего футболиста, который на некоторое время потерял сознание.