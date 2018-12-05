Футболист "Сент-Этьена" Суботич госпитализирован во время матча чемпионата Франции

ТАСС, 5 декабря. Сербский защитник футбольного клуба "Сент-Этьена" Невен Суботич госпитализирован после столкновения с голкипером собственной команды по ходу гостевого матча 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо". Об этом сообщает агентство AFP.
В среду во время встречи "Бордо" и "Сент-Этьена" (3:2) вратарь гостей Стефан Руффье столкнулся с сербом и попал одноклубнику коленом в голову. Удар вызвал кровотечение у 29-летнего футболиста, который на некоторое время потерял сознание.
Ouch! A bloodied Neven Subotic is stretchered off during Saint-Etienne's Ligue 1 game at Bordeaux after taking a knee to the face from his own goalkeeper pic.twitter.com/iuoS089LpC— AFP Sport (@AFP_Sport) 5 декабря 2018 г.
Ранее Суботич выступал за немецкие "Майнц", "Боруссию" (Дортмунд) и "Кельн". Он является двукратным чемпионом Германии (2011, 2012). В "Сент-Этьен" защитник перешел в 2018 году. За сборную Сербии Суботич провел 36 игр и забил два мяча.