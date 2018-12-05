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Футбол в России

Геркус заявил, что "Локомотив" справился с задачей не пропустить в матче против "Рубина"

Встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Локомотивом" и "Рубином" завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0

ТАСС, 5 декабря. Футболисты московского "Локомотива" справились с задачей не пропустить гол в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России против казанского "Рубина". Об этом в Twitter сказал генеральный директор команды Илья Геркус.

В среду "Локомотив" дома обыграл "Рубин" со счетом 1:0 в первом четвертьфинальном матче Олимп - Кубка России. Единственным голом на 54-й минуте отметился защитник Ведран Чорлука.

"Хороший кубковый матч, нам сегодня было важно не пропустить - с задачей справились. Вернемся к кубковой теме в феврале. А пока порадуемся факту победы над "Рубином". Спасибо, что вы с нами, друзья, кубковые рельсы прокладываем дальше", - написал Геркус.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России победитель с текущего сезона определяется по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответная встреча состоится в Казани 24 февраля 2019 года.

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