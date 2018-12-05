Гол Чорлуки приблизил "Локомотив" к полуфиналу Олимп - Кубка России по футболу

"Хочется узнать, почему [первый четвертьфинальный] матч между "Арсеналом" и "Оренбургом" перенесли, а нам не могли? Не могу понять, почему там перенос, а сколько мы просили, нам не перенесли?", - посетовал тренер "Локомотива".

В текущем сезоне главный тренер "Локомотива" неоднократно высказывал недовольство тем фактом, что Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) не идут навстречу клубу и не переносят по их просьбе некоторые матчи. "Локомотив" играет в трех турнирах - чемпионате и Кубке России, а также в Лиге чемпионов, что влечет за собой уплотнение графика матчей. Нередко команде Семина приходилось проводить игру через два дня на третий.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил хорват Чорлука, этот мяч стал для него первым в составе клуба с 16 апреля 2016 года, когда он забил в ворота ЦСКА (1:1).

Но если с Подберезкиным ничего страшного не случилось, то Ротенберг, скорее всего, выбыл надолго. "У него серьезная травма, подозрение на разрыв крестообразных связок", - рассказал после игры тренер железнодорожников Юрий Семин.

Игра не изобиловала красивыми моментами и голевыми ситуациями, что, помимо погоды, можно объяснить еще двумя факторами - обе команды играли в неоптимальных составах, а качество газона на "РЖД-Арене" оставляло желать лучшего. С этим связан и тот факт, что защитник "Локомотива" Борис Ротенберг и полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин получили травмы во время игры.

Матч проходил в довольно холодную погоду в будний день, поэтому зрителей собралось совсем немного - по сообщениям касс стадиона, игру посетили 8920 зрителей. "Людей было мало, но мы понимаем болельщиков. Несмотря ни на что, они всегда с нами", - сказал журналистам полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Футболисты "Локомотива" вышли на матч в траурных повязках и без музыкального сопровождения. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о погибшем Алексее Ломакине, который был воспитанником "Локомотива", он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду "Локомотива" Ломакин дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей. О гибели 18-летнего полузащитника стало известно в понедельник.

В текущем календарном году столичной команде предстоит провести еще две игры - домашний матч чемпионата России против "Оренбурга" (8 декабря) и гостевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Шальке" (11 декабря). "Локомотив" сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, в Германии нужна только победа, а также потеря очков турецким "Галатасараем" в матче с португальским "Порту". Семин отметил, что в связи с близостью этих матчей не будет делать больших изменений в ближайшей игре. "Самое важное, это "Оренбург" на данный момент, а там будут играть те, кто останется в живых", - подчеркнул специалист.

По словам председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, победа над "Рубином" придаст игрокам уверенности в преддверии ключевой игры с "Шальке". "Думаю, что победа дала определенный задел перед ответной встречей, теперь нам надо готовиться к заключительным играм 2018 года", - сказал он ТАСС.

На пресс-конференции главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев был немногословен. Игроки "Рубина" и вовсе проигнорировали прессу в смешанной зоне. "Команде совсем немного не хватило для ответного гола, тогда бы комфортнее себя чувствовали в ответной игре. В целом, неплохую игру провели команды", - сказал Бердыев.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп - Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года. Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".