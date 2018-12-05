"Спартак" впервые сыграл вничью при Кононове при рекордно низкой посещаемости

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" впервые под руководством Олега Кононова сыграл вничью, первый матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу с екатеринбургским "Уралом" завершился со счетом 1:1. Встречу на "Открытие-Арене" посетили 9333 зрителя, что стало рекордно низким показателем для "Спартака" за время выступлений на стадионе в Тушине.

Первый тайм прошел при равной игре практически без опасных моментов. В начале второй половины встречи Софьян Ханни сначала не реализовал отличный момент, но через минуту исправился и открыл счет. Уже через две минуты "Урал" имел отличный шанс сравнять счет, но Николай Димитров не смог переиграть Максименко, пробив мимо ворот. Спустя восемь минут нападающий гостей Владимир Ильин не попал в пустые ворота из выгодной позиции, а в ответной атаке Лоренцо Мельгарехо, оказавшись один перед вратарем "Урала" в штрафной площади, пробил выше ворот.

Вероятно, причинами столь низкой посещаемости стала холодная погода и снег, а также тот факт, что стоимость билетов не входит в абонементную программу. Кроме того, "Спартак" был наказан закрытием двух фанатских трибун. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил "Спартаку" допуск зрителей на обе трибуны за воротами на встречу с "Уралом" по результатам кубкового матча с махачкалинским "Анжи", в котором фанаты столичного клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков "Анжи".

Начал встречу "Спартак" с антирекорда посещаемости, на трибуны стадиона на 45 тыс. мест пришли всего 9333 зрителя, предыдущий антирекорд был зафиксирован 30 мая 2015 года на игре с пермским "Амкаром" (3:3) - 11527.

Кроме вынужденных изменений тренерский штаб ротации не произвел. Перед Кононовым и "Спартаком" поставлена задача выиграть Кубок России. "В следующем году будет 16 лет, как мы не выигрывали Кубок России. Сами понимаете, уже пора", - сказал президент "Спартака" Леонид Федун перед матчем.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победного матча чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) сделал два изменения в стартовом составе. Из-за травмы красно-белым в кубковом матче с "Уралом" не смог помочь полузащитник Фернандо, его место занял Артем Тимофеев. В воротах с первых минут начал Александр Максименко, заменивший Артема Реброва. Ребров доигрывал встречу с "Локомотивом" с повреждением головы, однако был включен в заявку на игру в среду в качестве запасного вратаря.

На 67-й минуте встречи Ильин после точной подачи Михаила Меркулова пробил головой мимо Максименко и сравнял счет. На 81-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вместо него вышел Александр Ташаев. В оставшиеся минуты шансы вырвать победу были у обеих команд, однако воспользоваться ими никто не смог.

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и на выезде. Президент "Урала" Григорий Иванов по окончании встречи отметил, что шансы на выход в полуфинал Кубка России у команд равные.

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви после матча не скрывал своего удовлетворения результатом. "Результат для нас хороший, - отметил Бикфалви. - Это двухматчевое противостояние, важно, что нам удалось забить на выезде, но во второй игре мы должны быть полностью сконцентрированы. Считаю, что и мы, и "Спартак" имели шансы на победу сегодня".

Вратарь "Спартака" Александр Максименко был не очень доволен исходом домашней встречи, однако отметил, что у его команды неплохие шансы в ответной игре. "Конечно, хотели выиграть и играли на победу. Хотели решить все вопросы в домашней игре. Но это футбол, еще есть вторая игра, будем готовиться к ней", - сказал Максименко.

"Спартаку" не хватило поддержки болельщиков

"Всем тяжелее играть без болельщиков. Хотя они сегодня были, и их было слышно, но нам не хватило наших фанатских трибун", - добавил Максименко.

"Спартак" провел под руководством Олега Кононова четыре домашние встречи и впервые сыграл вничью. Ранее красно-белые в рамках чемпионата России, помимо "Локомотива", обыграли "Крылья Советов" (3:1) в дебютном матче для специалиста. В пятом туре группового этапа Лиги Европы "Спартак" уступил венскому "Рапиду" (1:2). Таким образом, под руководством Кононова москвичи в каждой встрече неизменно забивают, но и пропускают.

Ответный матч за право выхода в полуфинал турнира запланирован на 24 февраля 2019 года в Екатеринбурге. Однако президент "Урала" Григорий Иванов не уверен, что встреча состоится на родном стадионе его команды. "Конечно, у нас есть опасения по поводу проведения ответного матча в Екатеринбурге. Будет зима", - сказал Иванов.

Победитель противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары между "Оренбургом" и тульским "Арсеналом". В первой встрече туляки одержали гостевую победу со счетом 4:2.