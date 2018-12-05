"Ливерпуль" обыграл "Бернли" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

ТАСС, 6 декабря. "Ливерпуль" обыграл на выезде "Бернли" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире.
В составе "Ливерпуля" голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У "Бернли" мяч на счету Джека Корка (54).
"Ливерпуль" не проигрывает с начала сезона - в активе команды теперь 12 побед и три ничьи. Наряду с "Манчестер Сити" мерсисайдцы имеют беспроигрышную серию длиной в 15 игр, на счету "Манчестер Сити" 13 побед и две ничьи.
В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает второе место, набрав 39 очков и уступая два очка лидирующему "Манчестер Сити". "Бернли" с девятью баллами идет 19-м.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет против "Борнмута" в гостях, "Бернли" сыграет на выезде с "Брайтоном". Обе игры пройдут 8 декабря.