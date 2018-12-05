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Футбол в Англии

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

"Ливерпуль" одержал волевую победу со счетом 3:1
Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп EPA-EFE/PETER POWELL
Главный тренер ФК "Ливерпуль" Юрген Клопп
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 6 декабря. "Ливерпуль" обыграл на выезде "Бернли" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире.

В составе "Ливерпуля" голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У "Бернли" мяч на счету Джека Корка (54).

"Ливерпуль" не проигрывает с начала сезона - в активе команды теперь 12 побед и три ничьи. Наряду с "Манчестер Сити" мерсисайдцы имеют беспроигрышную серию длиной в 15 игр, на счету "Манчестер Сити" 13 побед и две ничьи.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает второе место, набрав 39 очков и уступая два очка лидирующему "Манчестер Сити". "Бернли" с девятью баллами идет 19-м.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет против "Борнмута" в гостях, "Бернли" сыграет на выезде с "Брайтоном". Обе игры пройдут 8 декабря.

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