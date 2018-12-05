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Футбол в России

"Арсенал" продлил серию без поражений до 20 матчей, сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед"

Встреча завершилась со счетом 2:2
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 6 декабря. Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Подопечные Унаи Эмери продлили свою беспроигрышную серию в этом сезоне до 20 (16 побед, 4 ничьи) встреч во всех турнирах, 13 из которых были сыграны в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

У хозяев голы на свой счет записали Антони Марсьяль (30-я минута) и Джесси Лингард (69). У гостей мячи забили Шкодран Мустафи (26) и Александр Ляказетт (68).

После этого матча "Арсенал" остался на четвертом месте, набрав 31 очко в 15 играх. "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место, имея в своем активе 23 очка после 15 туров.

В следующем туре лондонцы примут у себя дома "Хаддерсфилд", матч пройдет 8 декабря. В тот же день "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Фулхэмом".

Последнее поражение "Арсенала" случилось во втором туре АПЛ в гостевом матче с "Челси", который прошел 18 августа и завершился победой хозяев - 3:2.

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