Крикунов: Брюквин получил сотрясение мозга в матче с "Куньлунем" и выбыл на долгий срок

ТАСС, 6 декабря. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Брюквин получил сотрясение мозга, сильно ударившись головой о борт после проведенного на нем силового приема в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против пекинского "Куньлуня", и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Владимир Крикунов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В среду "Динамо" обыграло "Куньлунь" со счетом 4:3. Брюквин покинул площадку в первом периоде, сумев с трудом подняться со льда после силового приема. Продолжить игру нападающий не смог и был отправлен в больницу.

"Соперник нам сегодня достался очень добротный, очень качественная команда. Знали, что придется тяжело, вот только такие игры никогда так просто не даются. К сожалению, мы потеряли Брюквина и, похоже, надолго. У него сотрясение мозга, он не помнит даже, кто его вез в больницу и куда его вообще везли", - сказал Крикунов.

В текущем сезоне Брюквин провел в составе команды все 36 матчей. На его счету 7 (6+1) очков в регулярном чемпионате. "Динамо" занимает шестое место в Западной конференции, имея в своем активе 37 очков. Следующую встречу московская команда проведет 8 декабря в гостях против подольского "Витязя".