Пятикратный чемпион НБА Фишер возглавил клуб ЖНБА "Лос-Анджелес Спаркс"

ТАСС, 6 декабря. Пятикратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Дерек Фишер в четверг стал главным тренером клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА) "Лос-Анджелес Спаркс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали контракта с 44-летним специалистом не разглашаются. Сообщается, что Фишер проведет свою первую пресс-конференцию в качестве нового главного тренера "Спаркс" в пятницу.

"Я очень рада объявить, что нашим наставником стал Дерек Фишер, - сказала генеральный менеджер клуба Пенни Толер. - Он опытный специалист, чемпион и проверенный лидер. Не могу представить лучшего варианта для нашей команды".

Сам Фишер рассказал журналистам, что ждет возможности быстрее приступить к работе. "Я доволен, что стал главным тренером "Лос-Анджелеса". Не могу дождаться, совместной работы с руководством, тренерским штабом и игроками. Хочу помочь клубу развиваться, чего и ждут его поклонники", - подчеркнул Фишер.

Последним местом работы Фишера был клуб "Нью-Йорк Никс", который он возглавлял с 2014 по 2016 год. Во время карьеры игрока он действовал на позиции защитника и провел 1287 матчей в НБА, набирая в среднем 8,3 очка, 2,1 подбора и 3 передачи за 25,4 минуты игры. Фишер выступал за "Лос- Анджелес Лейкерс" (1996-2004, 2007-2012), с которым пять раз становился чемпионом лиги (2000-2002, 2009, 2010). Также защитник играл за "Голден Стэйт" (2004-2006), "Юту" (2006-2007), "Оклахому" (2012, 2013-2014) и "Даллас" (2012).

"Лос-Анджелес Спаркс" занял в прошедшем сезоне шестое место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда дошла до второго раунде, где вылетела от "Вашингтона". Клуб, основанный в 1997 году, трижды становился чемпионом ассоциации - в 2001, 2002 и 2016 году. Новый сезон ЖНБА стартует в мае 2019 года.