"Сент-Луис" проиграл "Эдмонтону" в матче НХЛ. Барбашев забросил шайбу

ТАСС, 6 декабря. "Сент-Луис" уступил "Эдмонтону" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Иван Барбашев отметился голом.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Барбашев (7-я минута) и Брэйден Шенн (14). У проигравших отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (25) и Оскар Клефбом (60).

22-летний Барбашев сыграл в матче 13 минут и 45 секунд, успев нанести один бросок, забросить шайбу и сделать один силовой прием. Он набрал 7-е (3+4) очко за результативность в текущем регулярном чемпионате, сыграв 24-й матч в сезоне. Всего в НХЛ на счету нападающего теперь 107 матчей и 32 (15+17) набранных очка.

Другой российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 49 секунд, не сумев отметиться результативными передачами и реализовать свой штрафной бросок. Всего на счету 26-летнего россиянина 20 очков (9+11) в 26 матчах сезона.

"Сент-Луис" занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 22 очка после 26 игр. "Эдмонтон" поднялась на 10-ю строчку, набрав 30 очков в 28 встречах. В следующем матче в ночь на субботу "Сент-Луис" на выезде встретится с "Виннипегом". "Эдмонтон" дома сыграет против "Миннесоты".