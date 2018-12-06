Трипл-дабл Уэстбрука и 47 очков Джорджа помогли "Оклахоме" обыграть "Бруклин" в матче НБА

ТАСС, 6 декабря. "Оклахома" одержала победу над "Бруклином" со счетом 114:112 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проигрывая по ходу встречи 23 очка. Разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук сделал 108-й трипл- дабл в карьере и вышел на чистое третье место в истории НБА по этому показателю.
Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 17 передач и совершил 15 подборов. Трипл-дабл стал четвертым в сезоне для баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал одноклубник Уэстбрука Пол Джордж - 47.
Congrats to Russell Westbrook of the @okcthunder for moving up to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list!#ThunderUp #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/On5iZz6QKd— NBA (@NBA) 6 декабря 2018 г.
По числу трипл-даблов в регулярных чемпионатах Уэстбрук обошел Джейсона Кидда, с которым делил третью строчку. Разыгрывающего "Оклахомы" по этому показателю опережают только Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181). Также Уэстбрук в пятый раз в карьере сделал трипл-дабл, набрав больше 15 очков, подборов и передач одновременно. По этому показателю он тоже находится на третьей строчке в истории НБА, отставая от Уилта Чемберлена (8) и все того же Робертсона (14).
Благодаря победе "Оклахома" вышла на второе место в Западной конференции, одержав 16 побед в 23 матчах. "Бруклин" же остался на 12-й строчке в Восточной конференции, выиграв всего восемь матчей из 26.
Результаты остальных встреч игрового дня:
- "Кливленд" - "Голден Стэйт" - 105:129;
- "Орландо" - "Денвер" - 118:124 ОТ;
- "Атланта" - "Вашингтон" - 117:131;
- "Мемфис" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 96:86;
- "Милуоки" - "Детройт" - 115:92;
- "Миннесота" - "Шарлотт" - 121:104;
- "Нью-Орлеан" - "Даллас" - 132:106;
- "Торонто" - "Филадельфия" - 113:102.