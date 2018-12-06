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НБА

Трипл-дабл Уэстбрука и 47 очков Джорджа помогли "Оклахоме" обыграть "Бруклин" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 114:112
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 6 декабря. "Оклахома" одержала победу над "Бруклином" со счетом 114:112 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проигрывая по ходу встречи 23 очка. Разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук сделал 108-й трипл- дабл в карьере и вышел на чистое третье место в истории НБА по этому показателю.

Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 17 передач и совершил 15 подборов. Трипл-дабл стал четвертым в сезоне для баскетболиста. Больше всех очков в составах обеих команд набрал одноклубник Уэстбрука Пол Джордж - 47.

По числу трипл-даблов в регулярных чемпионатах Уэстбрук обошел Джейсона Кидда, с которым делил третью строчку. Разыгрывающего "Оклахомы" по этому показателю опережают только Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181). Также Уэстбрук в пятый раз в карьере сделал трипл-дабл, набрав больше 15 очков, подборов и передач одновременно. По этому показателю он тоже находится на третьей строчке в истории НБА, отставая от Уилта Чемберлена (8) и все того же Робертсона (14).

Благодаря победе "Оклахома" вышла на второе место в Западной конференции, одержав 16 побед в 23 матчах. "Бруклин" же остался на 12-й строчке в Восточной конференции, выиграв всего восемь матчей из 26.

Результаты остальных встреч игрового дня:

  • "Кливленд" - "Голден Стэйт" - 105:129;
  • "Орландо" - "Денвер" - 118:124 ОТ;
  • "Атланта" - "Вашингтон" - 117:131;
  • "Мемфис" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 96:86;
  • "Милуоки" - "Детройт" - 115:92;
  • "Миннесота" - "Шарлотт" - 121:104;
  • "Нью-Орлеан" - "Даллас" - 132:106;
  • "Торонто" - "Филадельфия" - 113:102.
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