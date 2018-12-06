WADA надеется на быстрый ответ России по вопросу второго визита в московскую лабораторию

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает, что российские власти вскоре сумеют решить вопросы, препятствующие второму визиту специалистов организации в московскую лабораторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Эксперты WADA 28 ноября прибыли с первым визитом в российскую столицу для посещения московской лаборатории, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки за период 2011-2015 гг. Предоставление доступа к этим данным до конца года является ключевым условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Во время визита стороны договорились о втором визите делегации WADA в Москву. В ее составе будут технические специалисты, которые будут работать с данными лаборатории.

"Дата [второго визита] еще не определена. У нас есть несколько нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, но точную ситуацию по этому поводу мы российским властям сообщили. Они знают о нашей позиции и, надеюсь, ответят в самое ближайшее время, с тем чтобы мы могли спланировать поездку задолго до крайнего срока - 31 декабря", - сообщили в WADA.

5 декабря генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что данные проб антидопинговой лаборатории в Москве должны быть открыты для специалистов WADA до 22 декабря 2018 года.

В случае невыполнения условий восстановления РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия кодексу WADA, который был возвращен агентству 20 сентября.