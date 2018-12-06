Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение Мосгорсуда по бобслеисту Зубкову

ТАСС, 6 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на решение Московского городского суда об отказе в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, позднее стало известно, что МОК потребует от Зубкова вернуть награды.

"Олимпийский комитет России, соблюдая законодательство Российской федерации и положения Олимпийской хартии МОК в части обеспечения признания и применения Всемирного антидопингового кодекса на территории своей страны, 5 декабря 2018 года подал апелляцию на решение Московского городского суда, которое, в том числе, нарушает условия конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, - говорится в сообщении. - В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем)".

Зубков является серебряным призером Олимпиады 2006 года в Турине в четверках и обладателем бронзовой медали Игр-2010 в Ванкувере в двойках, четырехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира.