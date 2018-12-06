Центр тестирования Инты получил премию Минспорта РФ за внедрение комплекса ГТО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Интинская детско-юношеская спортивная школа (город Инта, Республика Коми) стало лауреатом Национальной спортивной премии Министерства спорта России за 2018 год в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху" в категории "Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Руководитель Центра тестирования ГТО Ирина Артеева получила награду из рук федерального посла ГТО Елены Исинбаевой.

Муниципальный центр тестирования был создан в 2015 году на базе МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества "Западный". Как сообщили ТАСС в региональном операторе ГТО, по итогам проводимой работы внедрения комплекса ГТО на территории республики в городе Инта были достигнуты лидирующие позиции по доле населения, зарегистрированного в АИС ГТО, от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования городского округа Инта, в возрасте от 6 лет - 16,1%; доле населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, от общей численности населения, зарегистрированного в АИС ГТО, проживающего на территории Инты, в возрасте от 6 лет - 53%; доле населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, проживающего на территории Инты, в возрасте от 6 лет - 4,4%; доле населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, проживающего на территории Инты - 50,8%.

"Работа по пропаганде ГТО начинается с дошкольного возраста: уже второй год реализуется акция "Волонтеры ГТО - в детский сад!". Центр тестирования тесно взаимодействует с родителями дошкольников через личные кабинеты, своевременно и оперативно информируя о результатах выполнения нормативов детьми, а также активно вовлекая в процесс тестирования самих родителей. Результатом такой совместной работы стало выполнение нормативов комплекса ГТО целыми семьями", - сообщили ТАСС в Центре тестирования города Инты.

"Активно включены в процесс популяризации комплекса ГТО граждане пожилого возраста и ветераны спорта (ежегодно проводятся акции "Мы за здоровый образ жизни", Фестиваль ГТО среди граждан пожилого возраста "ГТО-наша норма!", муниципальный и региональный этапы ГТО для граждан пожилого возраста). Большой популярностью среди жителей города всех возрастных ступеней пользуется спортивно-массовый проект "Белая Олимпиада", охватывающий девять месяцев в году", - добавили в организации.

Выездные бригады и проекты для людей с ограниченными возможностями

Также уже три года выездные бригады Центра тестирования осуществляют оценку выполнения нормативов ГТО, выезжая в отдаленные села Интинского района, на предприятия (ОМВД, МЧС, пожарная часть, учреждения социальной сферы). Предоставляется возможность выполнения нормативов и работникам газовой промышленности (ООО "Газпром трансгаз Ухта"), осуществляющим свою деятельность на севере вахтовым методом.

Помимо этого, в стадии апробации находится проект "ГТО доступно всем!", направленный на работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время этим проектом охвачено 8% граждан с ограниченными возможностями здоровья. В течение года муниципальным Центром тестирования проводится более 150 акций, праздников, мероприятий, круглых столов и встреч, пропагандирующих комплекс ГТО ("ГТО для всех", "Крошка ГТОшка"; "ГТО со звездой", "Навстречу ГТО", "Спортландия и ГТО", "Большая игра с ГТО", "Зарядка с ГТО", "Единая декада ГТО", Единый урок "Готов к труду и обороне" и многое другое).

Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Министерство спорта ежегодно присуждает премию в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций в 18 категориях.