Путин отметил вклад российских спортсменов в развитие мирового паралимпийского движения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостам XIII торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня мы искренне, от всего сердца поздравляем наших лауреатов - чемпионов и рекордсменов, которые достойно защищали спортивную честь страны на XII Паралимпийских зимних играх в Пхёнчхане, других престижных международных соревнованиях, прошедших в нынешнем году. Эти талантливые, энергичные, сильные духом люди не только добились личного успеха, но своими выдающимися достижениями вписали яркие страницы в историю отечественного и мирового паралимпийского движения, стали примером для других", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в числе лауреатов премии находятся также те, кто помогает спортсменам верить в себя и идти к поставленным целям: авторитетные тренеры, наставники и организаторы.

Президент пожелал участникам всего наилучшего и подчеркнул, что государство и далее будет поддерживать паралимпийцев и создавать условия для их победных выступлений.

XII зимние Паралимпийские игры проходили в Пхенчхане (Республика Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. В играх принимали участие 567 спортсменов, которые представляли 49 стран. Первое место в неофициальном медальном зачете Игр заняла сборная США (13 золотых медалей, 15 серебряных и 8 бронзовых, в сумме 36). На второй строчке расположились россияне (8-10-6; 24), на третьей - команда Канады (8-4-16; 28).