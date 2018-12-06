Призер Олимпийских игр 1976 года футболист Минаев скончался на 65-м году жизни

ТАСС, 6 декабря. Бывший полузащитник московского "Динамо" и сборной СССР по футболу Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Дата и время церемонии прощания станут известны позднее.

Футболист выступал за "Спартак" (1972-1975) и московское "Динамо" (1979-84). За "Динамо" Минаев провел 256 матчей и забил 28 мячей, в составе московской команды он побеждал в чемпионате СССР (1976) и становился обладателем Кубка страны (1977).

Минаев дебютировал в составе олимпийской сборной СССР в 1975 году, провел за команду 11 матчей, отметившись пятью голами, и выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года. Спортсмен также являлся победителем молодежного чемпионата Европы 1976 года. В составе национальной сборной провел 22 матча, в которых забил четыре гола.