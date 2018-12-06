КДК РФС отменил красную карточку Рассказова в матче РПЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, полученную в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Локомотива". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Рассказову. Встреча, которая прошла 2 декабря в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"4 декабря в КДК РФС поступило письмо от футбольного клуба "Спартак" поступило письмо с несогласием решения судьи матча по удалению Рассказова. КДК РФС обратился в экспертно-судейскую комиссию, которая пояснила, что судья ошибся с удалением Рассказова. На основании полученных данных КДК РФС принял решение отменить красную карточку, футболист сможет сыграть в следующем матче против "Анжи", - сказал Григорьянц.