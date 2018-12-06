Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов премии Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь" прошла в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
XIII торжественная церемония награждения прошла в рамках Паралимпийского бала. В рамках церемонии были награждены лучшие паралимпийцы по итогам 2018 года.
"Сегодня мы искренне, от всего сердца поздравляем наших лауреатов - чемпионов и рекордсменов, которые достойно защищали спортивную честь страны на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, других престижных международных соревнованиях, прошедших в нынешнем году", - зачитал обращения президента России Владимира Путина президент ПКР Владимир Лукин перед началом церемонии.
"Для меня большая честь приветствовать вас, всех тех, кто является двигателем паралимпийского движения России", - сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Лауреаты премии
Победителем в номинации "Сила в воле" стал трехкратный чемпион Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев. В номинации "Что наша жизнь? Борьба!" победу одержала шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону среди слепых Михалина Лысова. Первой в номинации "Точка опоры" стала чемпионка мира по волейболу сидя Юлия Медникова. В номинации "И жизнь, и слезы, и любовь…" победила супружеская пара паралимпийцев Виктор и Анна Миленины, выступающие в волейболе сидя, лыжных гонках и биатлоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренер Милениной Валерий Огородников стал победителем в номинации "Личным примером".
В номинации "Второе дыхание" победил чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Владимир Балынец. Трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина Румянцева стала первой в номинации "Поворот судьбы". Чемпион мира по паравелоспорту Арслан Гильмутдинов победил в номинации "Возвращение в жизнь".
Женская сборная по гандболу среди слепых, выигравшая чемпионат мира впервые в своей истории, была удостоена номинации "Преодоление". Женская сборная по волейболу сидя, также выигравшая чемпионат мира, победила в номинации "Я люблю тебя, жизнь".
В Красноярске с 4 по 6 декабря проходил Всероссийский форум паралимпийского движения, в рамках которого прошла научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, заседание исполкома ПКР и Паралимпийский бал.