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Интерактивный бокс признан спортивной дисциплиной в России

Чемпионат России и Кубок страны по интерактивному боксу будут проводиться ежегодно

ТАСС, 6 декабря. Интерактивный бокс зарегистрирован Минспортом РФ и Министерством юстиции как спортивная дисциплина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат России и Кубок страны по интерактивному боксу будут проводиться ежегодно.

Первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу прошли 28 июня в Москве, в турнире приняли участие представители 24 регионов России.

Интерактивный бокс - дисциплина, представляющая собой соревнования между двумя спортсменами по основным принципам и правилам бокса, которые адаптируются в виртуальное пространство с помощью интерактивных технологий (программного обеспечения), а также с использованием технических средств.

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