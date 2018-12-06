Интерактивный бокс признан спортивной дисциплиной в России

ТАСС, 6 декабря. Интерактивный бокс зарегистрирован Минспортом РФ и Министерством юстиции как спортивная дисциплина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Чемпионат России и Кубок страны по интерактивному боксу будут проводиться ежегодно.
Первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу прошли 28 июня в Москве, в турнире приняли участие представители 24 регионов России.
Интерактивный бокс - дисциплина, представляющая собой соревнования между двумя спортсменами по основным принципам и правилам бокса, которые адаптируются в виртуальное пространство с помощью интерактивных технологий (программного обеспечения), а также с использованием технических средств.