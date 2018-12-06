Выставка к столетию Анатолия Тарасова открыта в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выставка к столетию советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова открылась в Москве на Тверском бульваре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
10 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Тарасова. На выставке представлены фотографии из семейного архива семьи Тарасовых, экспонаты, связанные с тренером. 27 ноября выставка к 100-летию со дня рождения Тарасова была открыта в Госдуме.
На открытии выставки присутствовал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который с 1968 по 1974 год под руководством Тарасова выступал в ЦСКА и сборной СССР. Он провел экскурсию для юных хоккеистов.
"Тарасов - самый легендарный человек в истории хоккея, - сказал Третьяк на церемонии открытия выставки. - Большинство ветеранов, которые прославили нашу страну, были воспитанниками Тарасова. А кто не был воспитанником, пользовались его методикой. Он научил нас побеждать и всегда быть первыми".
С 1947 по 1974 год Тарасов возглавлял ЦСКА, который выступала под разными названиями (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО). В 1957-1961 годах Тарасов был старшим тренером сборной СССР, с 1961 по 1972 год был помощником старшего тренера национальной команды Аркадия Чернышева.
Как тренер являлся многократным чемпионом СССР, под его руководством сборная СССР выигрывала бронзу Олимпиады 1960 года, серебряные медали чемпионата мира (1958, 1959). В качестве второго тренера стал победителем Олимпийских игр (1964, 1698, 1972), чемпионом мира (1963-1971) и Европы (1963-1970).
В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых - в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF). Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.