Нурмагомедов пропустит заседание NSAC по делу о потасовке после боя с Макгрегором

ТАСС, 6 декабря. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пропустит заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), на котором будет рассматриваться дело о потасовке после поединка россиянина с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Об этом сообщает Los-Angeles Times.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в октябре нынешнего года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, 30-летний россиянин спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. Оба бойца были отстранены от поединков до 10 декабря, когда должно пройти заседание комиссии. Ранее стало известно, что 30-летний ирландский боец попросил отложить рассмотрение его дела, и организация одобрила его запрос.

"Вариант для достижения соглашения с Нурмагомедовым до понедельника еще есть, - сказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт. - На случай, если соглашение не будет достигнуто, юристы Нурмагомедова запросили перенос рассмотрения дела до следующего заседания комиссии 29 января".

Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе россиянина 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.