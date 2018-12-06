Чемпионские машины "Формулы-1" и WRC выставлены на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Машины победителей командного зачета в "Формуле-1" и чемпионате мира по ралли (WRC) сезона 2018 года выставлены на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С 3 по 7 декабря в Петербурге проходит генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA).

В рамках генассамблеи FIA делает традиционное Car family photo, на котором представлены автомобили победителей чемпионатов, проводимых под эгидой организации. На обозрение были выставлены Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+, на которой британец Льюис Хэммлтон стал чемпионом "Формулы-1" и Toyota Yaris, пилоты которой эстонец Отт Тяняк, финны Яри-Матти Латвала и Эсапекка Лаппи принесли японскому концерну победу в зачете производителей.

В прошедшем сезоне Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом "Формулы-1", как и его команда "Мерседес", "Тойота" впервые после возвращения в WRC в прошлом году стала чемпионом командного зачета.