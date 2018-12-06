Идея создания памятника Анатолию Тарасову принадлежит его дочери Татьяне

"Идея принадлежит мне - это была моя мечта, - призналась Татьяна Тарасова. - Такой выдающийся человек, который открыл хоккей для нашей страны, который миллионы детей влюбил в хоккей, жил и работал для того, чтобы хоккей развивался. Его победы сами за себя говорят - это человек, который на одной телевизионной кнопке держал всю страну. И она любила его безгранично".

"Это человек, который много в жизни пережил, с него снимали звания, а звания тогда было единственной заслугой тренеров за их вклад. Отец написал 42 книги, работал каждый день с половины пятого утра. И я очень счастлива, что удалось создать такой памятник, который будет олицетворять собой победы. Настоящие победы". - сказала дочь тренера.

Тарасова призналась, что очень благодарна министру оборону РФ Сергею Шойгу, который разрешил поставить памятник именно перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА. "В ЦСКА поселится его дух - дух силы, честности, благородства и феноменальной преданности своей профессии. Куда он ходил долгие и счастливые годы на работу, в счастливые годы не только для нас, но и для всей страны", - сказала она.

"Когда он приходил в "Лужники", зал потихонечку вставал и стоял, пока он доходил до своего места. Я была на многих матчах, и на том злосчастном и счастливом, когда игра была остановлена. Тогда министр обороны позвонил ему за кулисы и сказал: Толя, ты военный человек, приказываю тебе вывести команду. Такому непокорному человеку будем открывать памятник", - подытожила Тарасова.

Под руководством Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.