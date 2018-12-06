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ВФВ оценила как неудовлетворительное выступление мужской и женской сборных на ЧМ

Выступление женской и мужской сборных на чемпионате мира было выделено в отдельный пункт

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выступление мужской и женской сборных России на чемпионате мира по волейболу 2018 года признано неудовлетворительным. Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко. 

В четверг в Москве прошла конференция ВФВ.

"Выступление женской и мужской сборных на чемпионате мира было выделено в отдельный пункт. Результаты команд были признаны неудовлетворительными. При этом на данный момент выводов мы делать не будем", - сказал Шевченко.

Женская национальная команда под руководством Вадима Панкова заняла восьмое место на мировом первенстве. Мужская сборная под руководством Сергея Шляпникова стала шестой.

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