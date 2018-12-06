ВФВ оценила как неудовлетворительное выступление мужской и женской сборных на ЧМ

Лукин: сборная России рассчитывает сохранить лидерство на Паралимпийских играх

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовании в России допинговой системы

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