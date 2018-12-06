Полпред СФО поручил создать пункты обогрева на маршруте эстафеты огня Универсиады

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло поручил включить в маршрут эстафеты огня зимней Универсиады пункты обогрева для ее участников. В частности, такие пункты должны появиться в Новосибирске и Барнауле, где ожидаются низкие температуры в дни проведения эстафеты, сообщили ТАСС в четверг в аппарате полномочного представителя СФО в Новосибирске.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске. В данный момент она проходит в городах Сибири: 8 декабря эстафету будет принимать Барнаул, где ожидается минус 20 градусов, а 11 декабря - Новосибирск, где, согласно прогнозу, температура будет в районе минус 15 градусов. Всего в маршруте российского этапа эстафеты задействовано 30 городов.

"Да, было такое поручение о создании пунктов обогрева на маршруте эстафеты огня Универсиады, это важный организационный вопрос", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в ходе организационного совещания о проведении эстафеты огня Универсиады в городах Сибири Сергей Меняйло, такими пунктами могут быть как палатки, так и помещения зданий, которые будут находиться на маршруте участников эстафеты. Он отметил, что Барнаулу, где на эстафете ожидается почти 7 тыс. участников, необходимо усилить поддержку этого мероприятия в СМИ, а Новосибирску увеличить количество наружной рекламы эстафеты огня Универсиады в центре города к 11 декабря.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.