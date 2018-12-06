Украинская биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Словении

ТАСС, 6 декабря. Украинка Юлия Джима стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Дистанцию в 15 км спортсменка преодолела за 43 минуты 6,6 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.
Второе место заняла Моника Хойниш из Польши (отставание 5,9 секунды; 1 промах), третьей стала чешская биатлонистка Маркета Давидова (+16,5; 1).
Для Джимы эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира, она трижды побеждала в составе украинской эстафетной команды, также она является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете. Следующую гонку 28-летняя украинка проведет в желтой майке лидера общего зачета Кубка мира.
Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых, занявшая 12-е место (+1.02,3; 1), Валерия Васнецова стала 13-й (+1.03,8; 0), Евгения Павлова - 31-й (+2.14,6; 2), Ульяна Кайшева - 34-й (+2.38,3; 2), Маргарита Васильева - 42-й (+3.17,4; 3), Екатерина Юрлова-Перхт - 46-й (+3.32,9; 4).
Следующую гонку на этапе Кубка мира биатлонистки проведут 8 декабря, в этот день состоится спринт. Этап в Поклюке завершится в воскресенье.