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МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с официальной просьбой к Александру Зубкову, который сейчас возглавляет Федерацию бобслея России, вернуть две золотые медали Игр в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не было обжаловано. По этой причине МОК уже обратился с просьбой о возвращении медалей", - говорится в сообщении МОК.

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Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах.

Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который лишь частично поддержал его апелляцию и отменил пожизненное отстранение от Олимпиад.

В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Позднее стало известно, что МОК потребует от Зубкова вернуть награды.

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