МОК поприветствовал апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова

ОКР подал апелляцию на решение Московского городского суда в пятницу. Организация настаивает на отказе в признании на территории России вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр в Сочи.

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) поприветствовал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Мосгорсуда признать Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, где он завоевал две золотые медали в бобслее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"Олимпийский комитет России обжаловал это решение в Московском городском суде. Мы считаем это наиболее подходящим решением на национальном уровне в России", - говорится в сообщении МОК.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Зубков опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который лишь частично поддержал его апелляцию - было отменено пожизненное отстранение от Олимпиад.

В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. В пятницу стало известно, что МОК потребовал от Зубкова вернуть награды.