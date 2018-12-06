РФБ разберет инцидент с участием баскетболиста "Уфимца" и черлидерши

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) проведет детальный разбор инцидента, произошедшего во время матча Суперлиги-2 между барнаульским "АлтайБаскетом" и "Уфимцем" из Уфы. Об этом ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

4 декабря "Уфимец" в гостях обыграл "АлтайБаскет" со счетом 76:69. Telegram-канал Mash сообщил, что после игры капитан "Уфимца" Артем Исаков, проходя мимо одной из черлидерш, притронулся к ее ягодице. Девушка после этого пожаловалась своему хореографу, а он сообщил об инциденте руководству "АлтайБаскета".

"РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида, - заявил Кириленко. - Баскетбольный паркет - место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе. Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги".

Также Кириленко сообщил, что департамент профессионального баскетбола РФБ приступил к изучению обстоятельств произошедшего и ожидает оценку случившегося эпизода всех вовлеченных сторон.

В турнирной таблице группы Б Суперлиги-2 "Уфимец" занимает третье место, "АлтайБаскет" идет шестым.