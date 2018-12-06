Путин поздравил гоночную команду "КАМАЗ-мастер" с юбилеем

ТАСС, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил команду "КАМАЗ-мастер", выступающую в ралли- гонках в классе грузовиков, с 30-летием. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Этот юбилей - хороший повод обратиться к богатой истории команды, вспомнить ее триумфальные выступления на самых престижных международных соревнованиях. Ваши выдающиеся достижения - заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряженный труд", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что гонщики команды сами участвуют в создании автомобилей. "Состязания, в которых участвует "КАМАЗ-мастер", позволяют в сложной, нештатной обстановке испытать передовые технологии, которые в дальнейшем широко внедряются в серийное производство завода "КАМАЗ", выпускать конкурентоспособную технику, а значит укреплять позиции российского автопрома на национальном и глобальном рынках", - добавил президент.
В 1988 году при автомобильном заводе "КАМАЗ" была основана собственная команда для участия в соревнованиях по ралли "КАМАЗ-мастер". Команда выступает на специально модернизированных грузовиках "КАМАЗ". Как сообщается на официальном сайте команды, она 15 раз побеждала в ралли-рейде "Дакар", семь раз - в марафоне "Шелковый путь".