Юношеские сборные России по футболу узнали соперников по отборочным раундам ЧЕ

ТАСС, 6 декабря. В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первых отборочных раундов чемпионатов Европы 2020 года и элитных раундов чемпионатов Европы 2019 года среди юношеских сборных 2000, 2001, 2002 и 2003 г. р. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Сборная 2000 г. р. под руководством Андрея Гордеева будет играть в 1-й группе против сборных Азербайджана, Ирландии и Румынии. Матчи с участием российской сборной состоятся 20, 23 и 26 марта 2019 года. Игры 1-й группы пройдут в России. Всего в элитном раунде примут участие 28 команд, разделенные на семь групп, победители каждой группы выйдут в финальную часть чемпионата Европы 2019 года, которая пройдет в июле в Армении.
"Здорово, что матчи элитного раунда пройдут в России, надеемся на горячую поддержку наших болельщиков. Считаю, что жеребьевка в целом сложилась неплохо - мы получили группу, из которой нам по силам выйти. Будем работать над этим", - сказал Гордеев.
Команде 2001 г. р. в первом отборочном раунде ЧЕ-2020 среди игроков до 19 лет в соперники достались сборная Косова, Польши и хозяйка мини-турнира - команда Уэльса. Свои матчи подопечные Александра Кержакова проведут 13, 16 и 19 ноября 2019 года. В элитный раунд квалификации выходят по две первые команды из каждой группы и одна лучшая сборная среди команд, занявших третьи места, а также освобожденная согласно рейтингу Союза европйеских футбольных ассоциаций (УЕФА) от участия в первом отборочном раунде сборная Португалии (всего 28 команд). В финальной стадии ЧЕ-2020 сыграют восемь команд, турнир пройдет в Северной Ирландии.
Соперники сборной 2002 г. р. проведут свои матчи в элитном раунде ЧЕ-2019 (игроки до 17 лет) против команд Польши, Португалии и Шотландии (хозяйка турнира). Матчи команды Дмитрия Хомухи состоятся 20, 23 и 26 марта 2019 года, а в финальную стадию Евро-2019 выйдут 16 сборных (восемь победителей групп, семь команд из числа занявших вторые места в группах элитного раунда и команда Ирландии на правах хозяйки финального раунда).
Сборная России 2003 г. р., возглавляемая Станиславом Коротаевым, встретится с командами Румынии (хозяйка мини- турнира), Сан-Марино и Швейцарии в первом отборочном раунде чемпионата Европы - 2020 и проведет свои матчи 24, 27 и 30 октября 2019 года. В элитный раунд квалификации выйдут 32 сборные (занявшие первые и вторые места в своих группах, четыре лучшие команды, финишировавшие на третьих строчках, а также сборные Испании и Англии, освобожденные от первого этапа как лидеры рейтинга УЕФА). В финальной части ЧЕ-2020 выступят 16 сборных, включая сборную Эстонии как хозяйку турнира.