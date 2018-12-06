Хоккейный Кубок легенд пройдет с 8 по 9 декабря в Подмосковье

Кубок мира по биатлону

Хованцев обеспокоен качеством стрельбы российских биатлонистов на этапе КМ

Следующую гонку на этапе Кубка мира в Поклюке биатлонисты проведут 7 декабря, в этот день состоится спринт

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