Хоккейный Кубок легенд пройдет с 8 по 9 декабря в Подмосковье

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хоккейный турнир Кубок легенд пройдет с 8 по 9 декабря текущего года в подмосковной деревне Лужки. Об этом говорится в пресс- релизе организаторов турнира, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
В турнире сыграют команды ветеранов московских клубов "Спартак", "Динамо", ЦСКА и "Крылья Советов". Планируется участие Вячеслава Фетисова, Павла Буре, а также президента "Норникеля" Владимира Потанина, который традиционно выступит за ЦСКА.
В первом матче Кубка легенд 8 декабря сыграют "Спартак" и "Крылья Советов", по итогам первого дня определятся участники матчей за третье место и финальной встречи. Обе игры за призовые места пройдут 9 декабря.
Турнир будет приурочен к 100-летию со дня рождения одного из самых известных хоккейных тренеров Анатолия Тарасова. Под его руководством ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Анатолий Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.
Кубок победителям турнира будет вручать его дочь, заслуженный тренер СССР и член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова. Организатором турнира выступает Лига Легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".