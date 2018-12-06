Чепиков: российские биатлонисты по первым гонкам Кубка мира не дали поводов для паники

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Результаты сборной России по биатлону в первых гонках сезона не дают поводов для паники и беспокойства, функциональное состояние спортсменов в целом хорошее. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Сергей Чепиков.

Первый этап Кубка мира принимает словенская Поклюка. В Словении прошли уже четыре старта: смешанная эстафета, сингл-микст, мужская и женская индивидуальные гонки. Российские спортсмены в призовые места не попали. В личных гонках лучшими среди россиян стали Ирина Старых и Дмитрий Малышко (оба - 12-е место).

"Если говорить о мужской гонке, то, в принципе, ребята - подготовлены. Общее функциональное состояние хорошее, проигрыш лидерам - в районе 30 секунд, поэтому нет поводов для паники и беспокойства, да и результаты для индивидуальной гонки довольно плотные. Единственное - хотелось бы видеть более точную стрельбу. Будем надеяться, что дальше будут более удачные гонки", - сказал Чепиков.

"Видно, что ребята находятся в числе лидеров по функциональному состоянию, приятно, что команда ровная", - заметил он.

Собеседник агентства также прокомментировал ситуацию с Эдуардом Латыповым, которому вовремя не подготовили лыжи для индивидуальной гонки, что стало одной из причин его провального результата. Он занял 99-е место и повторил антирекорд сборной России на этапах Кубка мира.

"Для такого уровня соревнований - это недопустимые просчеты, но в команде идет притирка, пока нет должной синхронизации. Вот и Дима Малышко не проверил обоймы - одна оказалась без патронов, что отняло время, которого могло бы хватить, чтобы подняться мест на шесть. Возможно, сказывается волнение на первом этапе", - добавил он.