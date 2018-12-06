Гонщик Шварцман заявил, что многому научился у Мика Шумахера в прошедшем сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Российский пилот Роберт Шварцман многому научился у сына семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера, Мика Шумахера в прошедшем сезоне. Об этом он рассказал журналистам.
В сезоне 2018 года Шварцман и Шумахер выступали в одной команде в европейской "Формуле-3". Немец стал чемпионом серии, Шварцман - лучшим новичком, заняв третье место в личном зачете.
"С Миком достаточно сложно конкурировать, в прошедшем сезоне он был очень силен, - сказал Шварцман. - У нас с ним была достаточно сильная борьба, особенно в последних трех гонках, где мы ехали колесо в колесо. В принципе я многому у него научился по ходу сезона, Мик, как и его отец, очень профессионален в той работе, которой занимается. В последних гонках, можно сказать, он меня "тянул", в том смысле, что он был очень быстр и я на него ориентировался, старался быть на его уровне, и на последнем этапе мне удалось его опередить".
В пятницу в Петербурге пройдет церемония вручения наград по итогам прошедшего сезона. Мик Шумахер получит приз чемпиону европейской "Формулы-3", а Шварцман - лучшему новичку.