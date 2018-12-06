IIHF изменит формат овертаймов на чемпионатах мира с 2019 года

ТАСС, 6 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение изменить формат овертаймов на чемпионатах мира начиная с турнира 2019 года, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
Отмечается, что теперь овертаймы будут проводиться в формате 3х3. В матчах группового этапа овертайм будет длиться пять минут, в играх плей-офф - 10 минут, в финале - 20 минут, причем во всех встречах, кроме финала, в случае ничейного результата предусмотрена серия буллитов, а финал будет проводиться до победного гола. На турнире 2018 года овертаймы игрались в формате 4х4.
"Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и устраивать продолжительный финал, - сказал глава координационного комитета IIHF Франц Райндль. - Объекты должны быстро подготовиться к новым мероприятиям. Есть также другие проблемы, которые должны быть рассмотрены".
Чемпионат мира 2019 года пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.