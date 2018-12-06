Гонщик Шварцман заявил, что в "Феррари" довольны его выступлением в прошедшем сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" довольно выступлением российского пилота Роберта Шварцмана в прошедшем сезоне. Об этом гонщик рассказал журналистам.
Шварцман является членом академии "Феррари". В прошедшем сезоне он выступал в европейской "Формуле-3", где стал лучшим новичком, заняв третье место в общем зачете.
"В "Феррари" все очень довольны [выступлением], - сказал Шварцман. - Практически все главные люди из "Феррари" со мной работали и прекрасно видели, как мы вместе с командой улучшились в конце сезона. Они даже были немного удивлены, потому что никто не ожидал такого удачного окончания сезона".
Шварцман не исключил, что в ближайшее время может сесть за руль болида "Феррари" на тестах. "Пока это все держится в секрете, но не исключено, что такая возможность предоставится, - сказал он. - Моя задача - показывать хорошие результаты, а дальше все будет решаться".