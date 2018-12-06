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Сборные по хоккею

Эксперт: формат "три на три" в овертаймах ЧМ по хоккею повысит зрелищность турнира

Международная федерация хоккея на заседании своего совета 4 декабря утвердила введение нового формата на всех стадиях плей-офф турнира

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Введение формата "три на три" (по три полевых игрока на льду) в овертайме плей-офф чемпионата мира потребует от тренеров правильного распределения сил среди игроков по ходу матчей и позволит повысить зрелищность турнира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Международная федерация хоккея на заседании своего совета 4 декабря утвердила введение нового формата на всех стадиях плей-офф турнира. Ранее формат "три на три" в пятиминутном овертайме применялся только в матчах предварительной стадии. Теперь в играх 1/4 финала, 1/2 финала и матча за бронзовые медали команды в формате "три на три" будут играть 10 минут, в финале - 20 минут.

"Введение такого формата в плей-офф сделано и для зрелищности, и для избежания буллитов. Когда играешь "три на три", то больше шансов для того, чтобы забить гол, это справедливее, чем буллиты, - сказал Каменский. - Тренерам нужно правильно распределить силы, чтобы игроки не устали, в этом также заключается интерес. При таком формате это совсем другая тактика, поэтому нужно думать на площадке".

Формат "три на три" был введен на чемпионате мира 2017 года.

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