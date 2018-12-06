IBU разработает план развития биатлона до 2026 года

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) к сентябрю 2019 года разрабатывает план развития биатлона, который будет рассчитан до 2026 года. Об этом говорится в письме нового президента IBU Олле Далина, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Швед Далин был избран президентом в сентябре этого года, сменив на посту главы организации норвежца Андерса Бессеберга, который бессменно руководил IBU со дня его создания в 1993 году.
"Как и было обещано в моем манифесте, сейчас мы занимаемся разработкой стратегического плана, который обеспечит дорожную карту будущего развития нашего вида спорта, мероприятий и национальных федераций, обеспечит вступление биатлона в новую эпоху, более сильную, чем когда- либо", - написал Далин.
Предполагается, что план будет представлен в сентябре следующего года на конгрессе IBU, он будет рассчитан на два ближайших олимпийских цикла, до 2026 года.
"Его реализацией буду руководить лично я, а управлять - рабочая группа из состава исполкома", - заметил глава IBU.
При этом Далин призвал национальные федерации, спортсменов, тренеров, судей, организационные комитеты турниров, спонсоров, СМИ, болельщиков предоставить свое видение будущего IBU и биатлона. Специально для этого был создан опросник, который будет разослан всем заинтересованным сторонам в ближайшие недели. Полученные предложения будут проанализированы уже в новом году.