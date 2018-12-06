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ФКР обсудит действия по ситуации с Крушельницким 11 декабря на исполкоме

Об этом рассказал ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев
Александр Крушельницкий EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA
Александр Крушельницкий
© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация керлинга России (ФКР) обсудит дальнейшие действия по ситуации с дисквалифицированным Александром Крушельницким на заседании исполкома 11 декабря. Об этом рассказал ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены наград. Во вторник CAS объявил о дисквалификации спортсмена на четыре года, Крушельницкий подаст апелляцию.

"На заседании исполкома 11 декабря будет рассмотрена текущая работа федерации: начало сезона, планы на следующий год. По Крушельницкому озвучим факты и будем обсуждать дальнейшие наши действия, в том числе относительно апелляции", - сказал Свищев.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивало на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

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