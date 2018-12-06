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КХЛ

Никитин: хоккеисты ЦСКА с удовольствием вернулись на Ледовую арену имени Боброва

Матч ЦСКА - "Авангард", посвященный 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова, завершился победой армейцев со счетом 3:2
Старший тренер ХК ЦСКА Дмитрий Юшкевич, тренер Равиль Якубов и главный тренер Игорь Никитин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Старший тренер ХК ЦСКА Дмитрий Юшкевич, тренер Равиль Якубов и главный тренер Игорь Никитин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Игроки ЦСКА с удовольствием провели матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом" в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В четверг ЦСКА переиграл "Авангард" со счетом 3:2 и одержал 17-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Матч был посвящен 100-летию со дня рождения советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и состоялся в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва, где команда выступала до мая 2018-го, прежде чем переехать на "ЦСКА-Арену".

"Здесь особая атмосфера, ребята с удовольствием вернулись сюда. Хорошо, что выиграли в такой день - это положительный момент", - отметил Никитин.

"Обе команды показали хороший хоккей. Мы заработали глупые удаления, что отняло достаточно много сил. В меньшинстве сражались, принимали броски на себя, благодарен ребятам за самоотдачу. Есть нюансы, которые нужно скорректировать", - добавил он.

На последней минуте встречи за грубый толчок на борт Мэта Робинсона был удален до конца игры нападающий "Авангарда" Дэвид Деарнэ. "Цензурных слов для прессы у меня по этому эпизоду нет. Мэт - сильный парень, будем надеяться, что все обойдется", - сказал Никитин.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, после 36 игр набрав 64 очка. В следующем матче армейцы 9 декабря примут уфимский "Салават Юлаев".

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ЦСКА одержал 17-ю победу подряд в КХЛ в матче, посвященном 100-летию Тарасова
Встреча ЦСКА - "Авангард" прошла в Ледовом комплексе имени В.М. Боброва и завершилась победой армейцев со счетом 3:2
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