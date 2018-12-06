Калинин: атмосфера в Ледовом комплексе ЦСКА была лучше, чем на "ЦСКА-Арене" на матчах КХЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА не хватает поддержки своих активных болельщиков в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "ЦСКА-Арене". Об этом ТАСС рассказал нападающий армейцев Сергей Калинин.

В четверг ЦСКА переиграл "Авангард" со счетом 3:2 и одержал 17-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Матч был посвящен 100-летию со дня рождения советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова и состоялся в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва, где команда выступала до мая 2018-го, прежде чем переехать на "ЦСКА-Арену". Активная часть болельщиков ЦСКА не посещает домашние встречи на "ЦСКА-Арене", так как не считает ее "своей". На матч с "Авангардом" армейские фанаты заполнили свои сектора.

"Я впервые здесь играл в составе домашней команды и был очень рад сегодня наконец-то увидеть здесь наших фанатов. Их поддержка давала нам положительный заряд, настрой идти вперед и забрасывать шайбы. Это шестой игрок, он нам необходим, без этого никуда. Нам не хватает поддержки активных болельщиков на ЦСКА-Арене", здесь поддержка была лучше, несмотря на то, что народу было меньше", - отметил Калинин.

Хоккеист подчеркнул, что ЦСКА не нуждался в дополнительной мотивации перед игрой. "Победили за счет самоотверженности, много бросков приняли на себя. Выстояли в меньшинстве и наказали соперника за грубость. Против нас вышел очень хороший соперник, в честь Тарасова конечно очень хотелось выиграть", - сказал Калинин.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, после 36 игр набрав 64 очка. В следующем матче армейцы 9 декабря примут уфимский "Салават Юлаев".