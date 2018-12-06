ЦСКА одержал 17-ю победу подряд в КХЛ в матче, посвященном 100-летию Тарасова

Тарасов, родившийся 10 декабря 1918 года, с 1947 по 1974 год возглавлял ЦСКА, который выступал под разными названиями (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО). В 1957-1961 годах Тарасов был старшим тренером сборной СССР, с 1961 по 1972 год работал помощником старшего тренера национальной команды Аркадия Чернышева.

Армейцы, проводящие домашние матчи текущего сезона на "ЦСКА-Арене" рядом со станцией метро Автозаводская, впервые в нынешнем чемпионате сыграли в Ледовом дворце имени Всеволода Боброва. Это событие с воодушевлением восприняли активные болельщики армейского клуба, заполнившие свой фанатский сектор. На одной из трибун за воротами во время исполнения гимна России был растянут большой баннер с портретом Тарасова и надписью "Отец русского хоккея - Анатолий Тарасов". На все сиденья арены представители клубов разложили специальные красно-синие шарфы, приуроченные к 100-летию Тарасова.

Под его руководством сборная СССР выигрывала бронзу Олимпиады 1960 года, становилась серебряным призером чемпионатов мира (1958, 1959). В качестве второго тренера Тарасов стал победителем Олимпийских игр (1964, 1698, 1972), чемпионом мира (1963-1971) и Европы (1963-1970). Тарасов скончался 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.

Предматчевое шоу началось с выступления чемпионов мира по фигурному катанию Марии Петровой и Алексея Тихонова. После чего на льду появились правнуки Анатолия Тарасова - 11-летний Федор и 9-летний Матвей. Хоккеисты ЦСКА вышли на лед в ретро-форме с нашивкой портрета Тарасова на груди. В скором времени такая форма поступит в продажу в клубном магазине ЦСКА и приобрести ее сможет каждый желающий.

Символическое вбрасывание произвел внук Анатолия Тарасова Алексей, который возглавляет клуб юных хоккеистов "Золотая шайба". По ходу одной из пауз в первом периоде на экране информационного куба появилось видеообращение дочери Тарасова, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Анатольевны. Она поблагодарила всех болельщиков, которые пришли на матч в честь ее отца.

Хоккеисты ЦСКА были рады вернуться в Ледовый дворец

Матч прошел в равной борьбе и на высоких скоростях. Исход встречи предопределили два подряд удаления в начале второго периода, в результате которых армейцы с интервалом в 16 секунд забросили две шайбы. В дальнейшем игра проходила в равной борьбе с обоюдными шансами. Омичи дважды сокращали разницу в счете до одной шайбы, однако спасти матч не сумели.

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли считает матч с ЦСКА одним из лучших в исполнении команды в текущем сезоне. "Возможно, мы сыграли лучшую игру в сезоне, мне жаль наших игроков. ЦСКА получил преимущество благодаря большинству. Мы не сдавались и вкладывали всю энергию в каждое наше действие на льду, вели игру до конца", - отметил Хартли".

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин и нападающий армейцев Сергей Калинин не скрывали, что были рады вернуться в Ледовый дворец на Ленинградском проспекте, отметив поддержку болельщиков. Встречу посетили 5200 зрителей.

"Я впервые здесь играл в составе домашней команды и был очень рад сегодня наконец-то увидеть здесь наших фанатов. Их поддержка давала нам положительный заряд, настрой идти вперед и забрасывать шайбы. Нам не хватает поддержки активных болельщиков на "ЦСКА-Арене", здесь поддержка была лучше, несмотря на то, что народу было меньше", - отметил Калинин.

"Здесь особая атмосфера, ребята с удовольствием вернулись сюда. Хорошо, что выиграли в такой день - это положительный момент", - сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, после 36 игр набрав 64 очка. В следующем матче армейцы 9 декабря примут уфимский "Салават Юлаев" на "ЦСКА-Арене".