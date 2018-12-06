"Химки" проиграли "Баварии" и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 7 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" в матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в гостях уступил немецкой "Баварии" со счетом 65:72 и прервал серию из трех побед подряд в турнире.

Самым результативным в составе "Баварии" стал Нихад Дедович, набравший 14 очков. У гостей одинаковое количество очков набрали Микки Джордан и Чарльз Дженкинс - по 12.

В этом матче в составе подмосковного клуба отсутствовал самый результативный игрок команды в текущем сезоне Евролиги Алексей Швед, который еще не восстановился от травмы, полученной 24 ноября в матче против литовского "Жальгириса" (84:83). У Шведа был диагностирован перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки.

В турнирной таблице "Химки" занимают одиннадцатое место, одержав четыре победы при семи поражениях. "Бавария" после этой встречи обогнала подмосковный клуб и переместилась на десятую строчку, имея в активе пять побед и шесть поражений.

В 12-м туре "Химки" сыграют с московским "ЦСКА" в гостях, матч пройдет 13 декабря. "Бавария" 14 декабря примет "Жальгирис".