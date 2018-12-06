Глава Международной автомобильной федерации подарил Путину гоночный шлем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил президенту РФ Владимиру Путину гоночный шлем. Их встреча прошла в Мариинском театре после балета "Щелкунчик", который глава государства посмотрел вместе с лидерами других стран СНГ.
На шлеме, который был подарен президенту РФ, нанесена надпись "V. Putin" и российский триколор.
Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в РФ. Глава государства заметил, что в России развивают не только этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи, но и построили крупный автомобильный центр под Петербургом. Он предложил Тодту оценить этот центр, но что тот ответил: "В субботу мы вместе с моим другом мэром Петербурга поедем в центр, о котором Вы говорили".
"Надеюсь, вы будете приезжать к нам почаще", - сказал ему президент РФ.
Международная автомобильная федерация была основана в 1904 году по инициативе 13 автоклубов Европы и Америки. Сейчас она объединяет более 230 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 130 стран, членами которых являются более 100 млн автомобилистов. Жан Тодт является президентом федерации с 2009 года. Широкой общественности федерация известна как управляющий орган по организации автомобильных гонок, она разрабатывает и контролирует исполнение регламентов "Формулы-1", чемпионата мира по ралли и другим первенствам.
3 декабря в Санкт-Петербурге начала работу Генеральная ассамблея федерации, такой форум проходит в России впервые.