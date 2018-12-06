Велокоманда "Катюша-Альпецин" в пятницу представит состав на сезон 2019 года

КОБЛЕНЦ, 7 декабря. /ТАСС/. Велосипедная команда "Катюша-Альпецин" в пятницу проведет презентацию состава на новый сезон. Мероприятие пройдет в немецком городе Кобленц, где располагается штаб-квартира компании Canyon, технического спонсора команды.

В ходе презентации будут названы фамилии 24 велогонщиков, которые будут представлять "Катюшу-Альпецин" на самых престижных турнирах нового сезона. Их имена известны - это россияне Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов, итальянцы Маттео Фаббро и Энрико Батальин, немцы Рик Цабель, Марсель Киттель и Нильс Политт, бельгийцы Стефф Крас, Йенте Бирманс и Йенс Дебюшер, британцы Алекс Даусетт и Гарри Танфилд, португальцы Жозе Гонсалвеш и Рубен Геррейру, американец Иэн Боссуэл, австралиец Нейтан Хаас, датчанин Мадс Вюртс Шмидт, австриец Марко Халлер, испанец Даниэль Наварро, словенец Симон Шпилак, швейцарец Рето Холленштайн и представитель ЮАР Уилли Смит.

В мероприятии примет участие бизнесмен Игорь Макаров, который является главой группы компаний "Арети" - генерального спонсора команды. Именно Макаров стоял у истоков создания "Катюши", о появлении которой было объявлено 23 ноября 2008 года. В мировом туре команда соревнуется с сезона-2009, став первым российским коллективом, получившим эту лицензию. С 2017 года она выступает под швейцарским флагом и под новым названием - "Катюша-Альпецин".

Подготовку к новому сезону команда начнет через несколько дней после официальной презентации состава. Первая гонка мирового тура пройдет в середине января в Австралии.